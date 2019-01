Gsm’s inzamelen om bomen aan te planten Christophe Maertens

28 januari 2019

12u47 3 Ieper De vzw Curieus in Ieper en het stadsbestuur organiseren een grootschalige inzamelactie van gsm’s. Met de opbrengst wordt een bos aangeplant.

“In elk huishouden ligt wel ergens een oude, ongebruikte gsm stof te vergaren”, zeggen de organisatoren. “Omdat deze gsm’s heel wat kostbare grondstoffen bevatten, zoals goud en kobalt, is het zinvol deze in te zamelen om de grondstoffen te recupereren. Per ingezamelde gsm ontvangen we van recyclagebedrijf ‘Out of use’ een euro die we zullen gebruiken om een bos aan te planten. Hoe meer gsm’s we inzamelen, hoe groter het bos zal worden.”

Oude gsm’s kunnen tussen 18 en 24 februari worden binnen gebracht in administratief centrum Auris, Het Perron, Jeugdhuis JOC, de bib of de academie.