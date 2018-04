Groter sportaanbod voor rolstoelgebruikers VAN BADMINTON EN KUBB TOT BASKETBAL EN TENNIS CHRISTOPHE MAERTENS

25 april 2018

02u31 0 Ieper De nieuwe vereniging 'Life on Wheels' organiseert maandelijks sportactiviteiten voor rolstoelgebruikers in het sportcentrum langs de Leopold III-laan. Ollivier Verkruysse (35) geraakte gedeeltelijk verlamd na een motorongeval. "Dit initiatief betekent veel voor mij en andere G-sporters."

Maandelijks komen in de sporthal van Ieper rolstoelgebruikers samen om te sporten en elkaar te ontmoeten. Enkele mensen hebben nu initiatief genomen om het aanbod en de mogelijkheden uit te breiden. Het is voor G-sporters immers niet altijd gemakkelijk om een geschikte sport te vinden of lotgenoten om zich samen uit te leven. "Daarom richtten we nu Life on Wheels op", aldus Tom Nelissen, sportfunctionaris in Ieper. De stad deed dat samen met partners Westhoek Vrijetijd Anders (WVA) en Sport Vlaanderen. "Het is onze bedoeling om een veelzijdig sportaanbod uit te bouwen voor G-sporters in de Westhoek. De focus ligt daarbij op rolstoelgebruikers. Alles speelt zich af in Ieper, maar het project heeft geen stadsgrenzen. Zo waren er bij een vorige bijeenkomst mensen uit De Panne aanwezig."





Oproep

Het project wil ook ontmoetingen tussen G-sporters stimuleren en een klankbord zijn voor de noden van mensen met een fysieke beperking. "Het is maar door samen te zitten dat we leren wat de behoeften zijn. Op die manier kunnen we daar beter op inspelen. Bovendien doen we een oproep aan de G-sporters in de regio om deel te nemen aan de activiteiten", weet de sportfunctionaris. Life on Wheels begint met maandelijkse sportsessies, maar dat kan later worden uitgebreid. Het aanbod wordt bekend gemaakt via Facebook en folders. "In de toekomst willen we het allemaal wat meer structureel opbouwen, met een aanbod op maat van de G-sporter. We willen in ieder geval laagdrempelig blijven. Die mensen moeten de kans krijgen om te kiezen uit een gevarieerd aanbod." Gisteren stonden badminton en tafeltennis op het programma. Op 22 mei wordt er rolstoelbasket en boccia gespeeld, op 5 juni tennis en kubb.





Een van de deelnemers is Ollivier Verkruysse (35) uit Ieper. "Ik was zes jaar geleden betrokken bij een zwaar motorongeval en raakte verlamd. Bij een inhaalmanoeuvre in Wevelgem reed ik tegen een vrachtwagen. Ik lag weken in coma." Ollivier was het beu om de hele dag thuis te zitten en begon te sporten. "Op die manier leer je nieuwe mensen kennen. Maar het is niet zo eenvoudig om alles georganiseerd te krijgen. Daarom is dit initiatief wel nodig." Meer info via info@wvavzw.be, 057/21.55.35 of via de Facebookpagina van Life On Wheels.