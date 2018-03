Grote zwerfvuilopruimdag 16 maart 2018

02u45 0

In de Westhoek en aan de Westkust vindt morgen de vierde Grote Zwerfvuilophaaldag plaats. "Maar liefst 177 verenigingen zullen zo'n 2.832 km wegbermen opruimen", aldus Paul Victoor, voorzitter van afvalintercommunale IVVO. "Om 16 kilometer wegbermen op te ruimen, kunnen de verenigingen rekenen op een vergoeding van 200 euro." Morgen zullen er verenigingen actief zijn in Poperinge, Ieper, Heuvelland, Vleteren, Alveringem, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. In Mesen wordt er een grote schoonmaak georganiseerd op vrijdag 23 maart, terwijl in De Panne het zwerfvuil wordt opgeruimd op zaterdag 24 en zondag 25 maart. (CMW)