Grote werken starten na krokusvakantie 10 februari 2018

De voorbereiding was al begonnen, maar na de krokusvakantie starten in Zillebeke-dorp de grote rioleringswerken echt. Meteen wordt ook een waterbuffer aangelegd en krijgt de dorpskern een opknapbeurt.





Er zal worden gewerkt in de Blauwepoortstraat, de Wervikstraat, Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat en een gedeelte van de Zandvoordestraat. Alles zal in vier fasen gebeuren. In de eerste fase zullen arbeiders aan de slag zijn tussen het kruispunt Blauwepoortstraat, Perseweide en het kruispunt Wervikstraat met de Zandvoordestraat. "Tijdens de werken is er in Zillebeke alleen plaatselijk verkeer toegelaten", zegt het stadsbestuur. "Er zijn omleidingen als er een straat wordt afgesloten. De handelaars blijven te voet bereikbaar." Het gaat in de eerste plaats om rioleringswerken, waarbij regenwater en afvalwater worden gescheiden. Daarnaast wordt een buffer aangelegd om de wateroverlast, waaraan het dorp bij hevige regen blootstaat, aan te pakken. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het dorp te verfraaien. Voor de inwoners was het lang wachten op de werken, waarover er al vijf jaar sprake is. In 2016 moesten de plannen herbekeken worden, nadat een zware overstroming het centrum blank had gezet. (CMW)