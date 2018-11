Grote werken in de binnenstad 15 november 2018

02u26 0 Ieper In Ieper starten deze winter opnieuw grote rioleringswerken. Dit keer gaat het richting Neermarkt, Rijselstraat, het Zaalhof en de Montstraat.

Op 12 november zijn de werken gestart in de Klaverstraat, de eerste grote straat die wordt aangepakt en waar de werken zo'n 7 maanden blijven duren. De stad zal er alles aan doen om de huizen maximaal bereikbaar te houden voor voetgangers, auto's mogen wel omrijden. Na de Klaverstraat komt de Sint-Elisabethstraat aan de beurt. Daar zullen de nutsmaatschappijen normaal beginnen half december. Half maart start de aannemer met de bouw van het pompstation aan de zijde van de Dehaernestraat. In de Lombaardstraat beginnen de nutwerken eind januari, voor het deel tussen de Blindeliedenstraat en de Rijselstraat. Begin maart plannen de nutsmaatschappijen ingrijpende werken in de Studentenstraat, de Seminariestraat, Kiekenmarkt en de Burchtstraat. Verder gaat de ingeschatte volgorde als volgt: Montstraat, Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraaten tenslotte de Schuttelaerestraat. Mensen die op de hoogte willen blijven over de werken kunnen dat via de website van Aquafin en die van de stad. Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op de tweewekelijkse nieuwsbrief of via Whatsapp. (CMW)