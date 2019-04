Grote schoonmaak van goten in Ieper en de deelgemeenten

Christophe Maertens

08 april 2019

In Ieper en de deelgemeenten maakt de groendienst van de stad Ieper in april alle goten schoon.

“Met een grote veegmachine plant de groendienst van de stad een grote veegronde en worden alle goten van het openbaar domein schoongemaakt”, aldus het stadsbestuur. “Op die manier proberen we alles schoon en onkruidvrij te houden.” De opkuisactie gaat op maandag 5 april van start en duurt normaal tot 26 april. Er wordt begonnen in de omgeving Minneplein, Plumerlaan, Wieltjesgracht en Masscheleinlaan. Daarna wordt in en rond het station en de Fochlaan geveegd. Daarop is het de beurt aan Kanonweg, Wateringsstraat, parking ter hoogte van de Oudstrijderslaan, Steverlyncklaan, Leopold III-laan en Hoornwerk. Rond 11 april komt de omgeving van de sporthal aan de beurt en de parkings rond Crackstadion. De veegmachine trekt daarna naar de buurtgemeenten.

“Volgens de politiewet is elke bewoner verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stoep en goot ter hoogte van zijn of haar eigen woning. Daarom veegt de Ieperse groendienst enkel straatgoten, parkeerzones en randen van pleinen die langs openbaar domein liggen”, aldus het stadsbestuur. “De veegmachine neemt zo veel als mogelijk onkruid weg. Daarnaast wordt ook alle vuil uit de goten verwijderd. Daardoor kan het regenwater makkelijker wegstromen en kunnen nieuwe onkruiden zich moeilijker vestigen omdat ze geen grond hebben om in te groeien.”