Grote collectorwerken bereiken Kiekenmarkt Christophe Maertens

10 april 2019

17u08 3 Ieper Na de paasvakantie starten werken aan de Kiekenmarkt in Ieper. Die zullen een drietal maanden duren. Ze maken deel uit van de grote collectorwerken in de stad.

In de binnenstad zijn de collectorwerken in fase drie aan bezig. Na de paasvakantie bereiken ze de Kiekenmarkt. “Er wordt eerst een ondergrondse constructie gebouwd in de parkeerstrook”, aldus bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “De eerste week zal een archeologisch onderzoek plaatsvinden.”

Tijdens de werken is er op de Kiekenmarkt geen doorgaand verkeer mogelijk. Ook aan het kruispunt van de Kiekenmarkt met de Burchtstraat zullen arbeiders aan de slag zijn. De werken duren tot eind juni.

Ondertussen zijn er tijdelijke maatregelen in de Sint-Elisabethstraat en Dehaernestraat. De rijrichting in de Sint-Elisabethstraat is tijdelijk omgedraaid.

In de Dehaernestraat, tussen Burchtstraat en Sint-Elisabethstraat is ook éénrichting ingevoerd. Momenteel wordt de bovenbouw aangelegd in de Klaverstraat. In de paasvakantie werken arbeiders er de voetpaden af. Tegen half mei zal de vernieuwde rijweg in mozaïeken klaar zijn, maar die moeten een maand uitdrogen voor er verkeer op kan rijden. Wagens zouden tegen het bouwverlof weer door de straat kunnen rijden. Hetzelfde voor de Lombaardstraat.

Nog in fase 3 worden de volgende straten aangepakt: ABC straat, De Montstraat, Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat.