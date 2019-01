Grote boekenverkoop In Flanders Fields Museum zorgt voor enthousiasme bij verzamelaars Christophe Maertens

18 januari 2019

18u44 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper hield vandaag een grote boekenverkoop. In het Kenniscentrum konden verzamelaars oude en recentere publicaties over vooral WO I op de kop tikken. De opbrengst gaat naar het goede doel. “Je ontdekt hier pareltjes die je nergens elders zal vinden.”

“Ongeveer een keer per jaar doen we een boekenverkoop van onze oude publicaties”, zegt conservator Jan Dewilde. “Daarnaast krijgen we in de loop van het jaar heel wat schenkingen van mensen. Als er daar boeken tussen zitten die we al in ons bezit hebben, dan vragen we de schenkers of we die mogen verkopen voor een goed doel.” De opbrengst van de verkoop gaat naar het Koen Koch Fonds. “Het geld wordt gebruikt als financiële ondersteuning voor de verblijfskosten van studenten, voornamelijk uit het buitenland, die naar hier komen”, verduidelijkt de conservator.

Voor de boekenverkoop worden in eerste instantie de Vrienden van het IFFM uitgenodigd, een vriendenvereniging verbonden aan het museum. “Dit jaar hebben we het evenement echter ook via de sociale media verspreid en we zijn blij met de opkomst. Het is voor ons een manier om zaken van de hand te doen. We verkopen per kilo met een minimum van 5 euro. Liefhebbers kunnen hier wel zaken op de kop tikken waarvoor je tweedehandsmarkt wel meer zal betalen. Voor ons is het vooral de bedoeling dat de verkochte boeken een nieuw leven krijgen en dat de opbrengst naar het goede doel gaat.”

Tussen de bezoekers aan de verkoop vinden we Diego Vandenbussche (26) uit Zonnebeke. “Ik heb een zwak voor alles wat met WO I en de geschiedenis van de streek te maken heeft, maar ik ben vooral geïnteresseerd in boeken.” Diego kreeg een uitnodiging voor de boekenverkoop via Facebook. “Ik ben vooral op zoek naar oudere exemplaren die tijdens of net na de oorlog werden uitgegeven. Daarin vind je nog de authentieke verhalen van de mensen die de oorlog meemaakten. Thuis heb ik een verzameling van zo’n 120 boeken, maar ik heb ook wel tekeningen en postkaarten en zo.”

Iemand met een veel grotere verzameling in zijn bezit, is Luc Glorieux (76) uit Roeselare. Die man is vooral gekend als promotor van de beurs Busworld. Glorieux stak zijn passie voor militaire geschiedenis nooit onder stoelen of banken. Zo organiseerde hij onder meer de tentoonstelling ‘Albert I’ in het kasteel van Rumbeke. De zeventiger heeft bij hem thuis een bibliotheek van meer dan 9.200 boeken, vooral over de oorlog. “Mijn groot probleem is dat ik geen plaats meer heb voor al mijn boeken. Momenteel zijn twee slaapkamers en een muur van de leefruimte gevuld met mijn verzameling. Wegens plaatsgebrek moet ik een deel van mijn collectie naar de zolder verhuizen.” In geen tijd had Luc Glorieux een stapeltje bij elkaar gezocht. “Ik ben vooral uit op publicaties die niet meer te vinden zijn. Op boekenbeurzen als deze, ontdek je wel dergelijke zaken.”

Christophe Deconinck uit Houthulst, journalist voor deze krant en gids, heeft speciaal zijn vader meegebracht om zijn stapels boeken mee te kunnen nemen. “Deze verkoop kon ik niet aan mij voorbij laten gaan. Hier vind je echt wel zaken die je elders niet zo gemakkelijk op de kop kan tikken. Ik ga met heel wat boeken naar huis, overdreven, ik weet het, maar het is sterker dan mijzelf (lacht).”