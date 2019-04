Groot oerei ‘Coming World’ krijgt permanente plaats op domein De Palingbeek Christophe Maertens

04 april 2019

11u21 0 Ieper Het grote oerei ‘Coming World’ uit de landartinstallatie ‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) krijgt een nieuwe permanente bestemming in provinciedomein De Palingbeek in Ieper. Het ei zal deel uitmaken van een nieuw kunstwerk van Koen Vanmechelen.

Het oerei, dat in het midden van de installatie CWRM op provinciedomein De Palingbeek stond, zal maandag met een grote kraan worden verplaatst naar een groene zone, langs de oprit naar de parking in de Palingbeek. Het wordt een deel van een nieuw kunstwerk van Koen Vanmechelen, dat een permanent aandenken wordt aan de expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’.

“Door de grote belangstelling wordt er, in samenspraak tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en de Provincie West-Vlaanderen, een nieuw kunstwerk geïnstalleerd”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “De kunstenaar tekende hiervoor een nieuw ontwerp uit. Centraal in deze installatie staat opnieuw het grote ei waaruit de beeldjes rollen.

Met deze permanente en gelijknamige installatie willen de Provincie en Koen Vanmechelen de slachtoffers een definitieve plaats geven in onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst.”

De nieuwe landartinstallatie ‘CWRM’ is het vervolg op de tijdelijke installatie die in 2018 op het domein te zien was. Binnen ‘CWRM’ werd toen de expo ‘600 000 beeldjes – 600 000 namen’ uitgewerkt, een verwijzing naar het aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem. De beeldjes van de installatie konden worden afgehaald door wie er eentje wou, wat ook massaal gebeurde.

‘ComingWorldRememberMe’ was een beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI. Het project werd uitgewerkt door vzw kunst en Koen Vanmechelen. Die laatste zal maandag wat meer uitleg geven over het nieuwe project.