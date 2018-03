Groene Rijselpoort op Saint-Patrick's Day 09 maart 2018

02u30 0

Op 17 maart zet Ieper de Rijselpoort in het groen en dat in het kader van het Ierse 'Greening Project'. De stad Ieper wil op die manier Saint-Patrick's Day, de Ierse nationale feestdag, meevieren. "Aan het 'Greening Project' doen er wereldwijd meer dan 300 monumenten mee", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Met onder meer The London Eye, The Niagara Falls, het Colosseum in Rome en de fonteinen van Trafalgar Square is het lijstje best wel indrukwekkend te noemen. Onze stad is er voor een tweede keer bij, vorig jaar werden onze Lakenhallen speciaal uitgelicht."





"We kregen eerder al de Ierse ambassadeur, die ons vroeg opnieuw in het project te stappen, over de vloer, maar een paar weken geleden kregen we ook het bezoek van de Mayor van Cork en eind maart verwachten we een delegatie met de Mayor van Wexford", zegt schepen Jef Verschoore (CD&V). "Cork en Wexford zijn steden waarmee Ieper de banden aanhaalt na een Ierse studiereis van de Vrienden van het In Flanders Fields Museum in de zomer van 2017." (CMW)