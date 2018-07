Groendienst zoekt versterking 25 juli 2018

De groendienst van de stad Ieper is op zoek naar versterking. De dienst houdt zich bezig de planning en de uitwerking van groenaanleg en renovatie. Daarnaast staan de groenmannen in voor het onderhoud van het stedelijk openbaar groen. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een bachelor diploma of kunnen aantonen dat ze beschikken over kennis van groenbeheer. Wie interesse heeft, moet tegen 15 augustus een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het nodige diploma aan de Ieperse personeelsdienst bezorgen. Meer info is te vinden via www.ieper.be.





(CMW)