Groendienst verkoopt bomen en planten 10 februari 2018

Nog tot maandag 19 februari kunnen Ieperlingen een bestelling van plantgoed plaatsen bij de groendienst. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de dienst in het voorjaar de plantactie 'Ieper behaagt zijn landschap'. De actie biedt drie soorten planten aan: jong plantgoed (bomen en struiken), hoogstammige loofbomen en fruitbomen. De aangeboden planten bestaan uit streekeigen soorten, aangepast aan ons klimaat en onze bodems. Het jonge plantgoed is 60 tot 90 centimeter groot en wordt aangeboden in pakketten van 20 stuks. De kostprijs bedraagt 5 euro per pakket. Per aanvraag kunnen 50 pakketten of 1.000 planten besteld worden. Hoogstammige loofbomen kosten 6 tot 9 euro per stuk. Voor fruitbomen betaal je 10 euro. Info op 057/23.95.30 of via groendienst@ieper.be. (CMW)