Groendienst maakt alle goten schoon 20 april 2018

02u44 0

De Ieperse Groendienst plant de komende drie weken een veegronde van de goten in Ieper en deelgemeenten. "Met een grote veegmachine worden alle goten van schoongemaakt", aldus het stadsbestuur. "Op die manier proberen we alles proper en onkruidvrij te houden." Volgens de politiewet is elke bewoner verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stoep en de goot ter hoogte van zijn of haar woning. "Daarom vegen wij enkel de goten die langs het openbaar domein liggen. De veegmachine neemt zoveel mogelijk onkruid weg. Daarnaast wordt ook alle vuil uit de goten verwijderd." Tijdens de drie weken zullen in verschillende fases parkeerverboden uitgezet worden. (CMW)