Groen voert campagne met elektrische bus Christophe Maertens

26 februari 2019

16u45 0 Ieper Aan het station van Ieper arriveerde vandaag dinsdag de campagnebus van de partij Groen. De kopstukken en medewerkers klopten aan bij Ieperlingen.

“Het startschot van onze grootste campagne ooit werd zaterdag gegeven in Antwerpen, samen met onze lijsttrekkers”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “De bus rijdt de hele week door Vlaanderen en houdt ook halt in West-Vlaanderen.” Dat was het geval in Ieper, waar de bus even na 13 uur bij het station arriveerde. Op de bus bevonden zich onder meer nationaal voorzitter Meyrem Almaci, Wouter De Vriendt, Jeremie Vaneeckhout en Maarten Tavernier. Nadat de bus zich had geparkeerd werden er groepjes gevormd en trokken de Groen-leden de stad in om met bewoners te spreken. “Politiek is niet één keer om de zoveel jaar naar het stemhokje gaan, maar dag in, dag uit luisteren en in gesprek gaan met de mensen”, zegt Meyrem Almaci. “We willen weten waar de mensen van wakker liggen en welke ideeën ze hebben voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst. Daarom trekt onze elektrische bus het land door met onze kandidaten.” De thema’s van Groen zijn klimaat en de verdeling van middelen. “We rekenen op eerlijke belastingen, waarbij grote bedrijven en de allerrijksten meer betalen dan mensen die elke euro kunnen gebruiken. Ook zetten we in op de klimaatproblemen.” De partij mikt op een verdubbeling van het aantal zetels bij de komende federale en Vlaamse verkiezingen. Groen haalde bij de vorige verkiezingen in West-Vlaanderen twee zetels, een Vlaamse zetel en een federale.