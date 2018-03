Groen trekt met jong bloed naar de kiezer 19 maart 2018

02u41 0 Ieper Groen Ieper heeft dit weekend de eerste plaatsen op zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Er wordt duidelijk gekozen voor jong bloed, huidig gemeenteraadslid Vera Lannoo zal de lijst duwen.

"De eerste drie plaatsen worden ingevuld door drie enthousiastelingen die momenteel actief zijn in Jong Groen en van dichtbij betrokken zijn bij de opmaak van het verkiezingsprogramma", klinkt het bij de partij.





"Groen gaat voor drie verkozenen op 14 oktober en zet dit sterke trio voorop in de hoop dat zij als ploeg naar de gemeenteraad kunnen."





Voorzitter Jong Groen

Op de 1ste plaats komt Jordy Sabels (26), momenteel voorzitter van Jong Groen, gevolgd door Veerle Billiau (29) en Sam Vancayseele (24). "Een trio dat bewijst dat er wel degelijk jonge mensen zijn die in Ieper willen wonen en zich in Ieper willen engageren. Groen schuift dit trio naar voren als 'de toekomst van Groen, de groene toekomst van Ieper'", klinkt het.





Op plaats 4 en 5 komen respectievelijk Shari Platteeuw (30) en Christophe Gantois (45) te staan. "Beiden zetelden korte tijd in de gemeenteraad tijdens de vorige legislatuur. Ze moesten alle twee ontslag nemen om persoonlijke redenen. Nu zijn voor hen de omstandigheden veranderd en hun engagement voor Groen is gebleven."





Volledige lijst

Vera Lannoo, huidig gemeenteraadslid, zal de lijst duwen. De partij hoopt deze keer met een volledige lijst naar de kiezer te kunnen trekken. (CMW)