Groen ijvert voor ambitieus klimaatplan: “Maar alle partijen moeten daarvoor samenwerken” Christophe Maertens

29 januari 2019

11u42 0 Ieper De partij Groen wil dat Ieper een klimaatplan opstelt. “We moeten samen aan één zeel trekken en daarvoor de partijgrenzen opzij zetten”, roept raadslid Jordy Sabels op.

Gemeenteraadslid Jordy Sabels (Groen) legde op de gemeenteraadszitting een voorstel op tafel in de marge van de klimaatbetogingen. “12.500 klimaatbrossers en 75.000 klimaatbetogers kunnen we niet negeren. Net zoals we zelf al aangegeven hebben in onze elf voorstellen voor een nieuw bestuursakkoord, willen we meewerken aan een ambitieus plan voor een klimaatneutrale stad tegen 2050. We vragen dus om zoveel mogelijk mensen samen te brengen om een ambitieus klimaatbeleid voor onze stad uit te denken. Hiervoor werken we best met alle partijen samen, want alleen zo kan een lange termijnplan overeind blijven. Het argument dat we als stad weinig kunnen doen, is voorbijgestreefd.”

Advies

Schepen Valentijn Despeghel (sp.a) gaf toe dat de stad zich niet moet verstoppen achter zulke drogredenen. “Het bestuur moet inwoners bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheden.” De schepen gaf daarop een overzicht van klimaatmaatregelen die al opgenomen werden in het bestuursakkoord. “Ik krijg geen antwoord op mijn vraag of het stadsbestuur wil meewerken aan een klimaatplan, over de partijgrenzen heen”, reageerde Sabels na het betoog van de schepen. “We zullen advies inwinnen, maar je kunt toch niet verwachten dat we nu al weten wat we zullen doen”, zei Despeghel. Waarop Sabels fijntjes afsloot met: “Het antwoord op mijn vraag is dus neen.”