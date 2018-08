Groen Ieper vult straatputten met bloemen 03 augustus 2018

Groen Ieper heeft aan 'guerilla gardening' gedaan. Daarbij trokken jongeren van de partij de straat op om putten in het wegdek op te vullen met bloemen.





"Vele putten en verzakkingen in voetpaden en op het marktplein werden gevuld met droogteresistente plantjes", verduidelijkt de partij. "De boodschap van Jong Groen is dat de stad heel wat groener en fleuriger mag, maar vooral ook een stuk toegankelijker. De meeste voetpaden zijn moeilijk begaanbaar voor rolwagens, oudere mensen en gezinnen met buggy's. Ook iemand van ons struikelde tijdens de actie over een put." Volgens Groen liggen de kasseien en de gladde stenen waar de stad steeds voor kiest aan de oorzaak van de problemen.





"Wij denken dat hedendaagse alternatieven voor voetpaden, straten en pleinen, niks hoeven af te doen aan de charme van de historische gebouwen. De actie zal nog worden herhaald op andere locaties, want niet alleen de binnenstad is er slecht aan toe. Ook in de deelgemeenten zijn er zulke problemen en dus ook daar zullen we zeker passeren met deze bloemenactie de komende maanden." (CMW)