Groen Ieper verkiest nieuwe voorzitter en nieuw bestuur Christophe Maertens

04 februari 2019

16u50 0 Ieper Sam Vancayseele is de nieuwe voorzitter van Groen Ieper. Met zijn 24 jaar is hij de jongste voorzitter van alle politieke partijen in Ieper.

Groen Ieper heeft een nieuw bestuur verkozen. De jonge Sam Vancayseele wordt voorzitter van de Ieperse afdeling van Groen. “Sam is jong, gedreven en ambitieus om Groen Ieper nog sterker op de kaart te zetten”, zegt gemeenteraadslid Jordy Sabels. Vancayseele bouwde zijn politieke interesse op als ondervoorzitter van Jong Groen Ieper. Hij stond in oktober op plaats drie bij de lokale verkiezingen. “Met zijn aanstelling als voorzitter verlaat hij het Jong Groen-bestuur en kiest hij voluit om verder te werken aan een bredere groene beweging in Ieper.”

De nieuwe voorzitter staat al meteen voor een grote uitdaging. “Shari Platteeuw staat op de tweede plaats voor de Kamer en we willen de Ieperse absoluut in het parlement krijgen. De lokale campagne ligt nog niet vast, maar ook Jong Groen zal er een rol in spelen”, weet Vancayseele. De voorzitter neemt de plaats in van Diederik Vandenbilcke. Die zal de partij helpen bij de coördinatie van acties en activiteiten. “Met de nieuwe bestuursploeg vormen we een team van negen straffe koppen met uiteenlopende talenten.”

Het bestuur van de Groen Ieper gaat van drie naar negen bestuursleden. Zes van de negen zijn jonger dan 33 jaar. Het jongste lid is de 19-jarige Guillaume Doise.