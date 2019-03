Groen Ieper te vinden op alle lijsten voor de verkiezingen in mei Christophe Maertens

Groen Ieper heeft bij de komende verkiezingen in mei een vertegenwoordiger op alle lijsten. Eerder raakte bekend dat Shari Platteeuw (32) op de tweede plaats komt te staan voor de Kamer, nu lanceert de partij ook Jordy Sabels (27) en Sam Vancayseele (25).

In januari raakte al bekend dat Shari Platteeuw uit Ieper de tweede plaats invult op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en dat na Wouter De Vriendt. Nog uit Ieper is Sam Vancayseele terug te vinden op een lijst. Sam neemt de 17de plaats voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen voor zijn rekening. De jongeman greep in oktober net naast een gemeenteraadszitje, maar vorige maand werd hij verkozen als partijvoorzitter van de Ieperse afdeling.

Jordy Sabels, de fractieleider van Groen Ieper in de gemeenteraad, staat in mei als 5de opvolger op de lijst voor het Europees Parlement. “We zijn blij om onze regio te kunnen vertegenwoordigen op alle lijsten”, zegt Sam Vancayseele. “Het is immers belangrijk om hier bij ons een groene stem te kunnen brengen. De Westhoek en de uitdagingen die er mee gepaard gaan, dat is wat we delen.” Groen Ieper wil de partij een versnelling hoger brengen. “En met op alle lijsten een Ieperse vertegenwoordiger te hebben, zijn we daar al voor een deel in geslaagd”, zegt fractieleider Jordy Sabels. “Ik ben bijzonder trots dat we op de drie lijsten worden vertegenwoordigd, als Shari in mei haar zetel in de kamer kan bemachtigen, dan zijn we geslaagd.”