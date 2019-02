Groen Ieper en CD&V starten inspraakproject rond klimaat Christophe Maertens

18 februari 2019

21u31 0 Ieper De Ieperse oppositiepartijen Groen Ieper en CD&V lanceerden vandaag het inspraakproject Ieper 2050. De twee partijen willen daarmee werk maken van een klimaatplan.

“Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur werd via Groen Ieper de vraag gelanceerd om met zoveel mogelijk mensen aan één zeel te trekken voor het klimaat en toe te werken naar een plan voor een klimaatneutraal Ieper”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “We vatten met het project Ieper 2050 de koe bij de horens om dit jaar een volledig plan uit te werken tot in 2050. Om de opstart van Ieper 2050 te verzorgen slaan Groen en CD&V Ieper de handen in elkaar. We reiken de hand naar experten, Ieperlingen, jongeren, doeners, denkers en andere politieke partijen om dit project verder mee uit te denken.”

Ieper 2050 wil via verschillende online en offline inspraaktrajecten zoveel mogelijk mensen betrekken bij één project per jaar. “In 2019 is dat een klimaatplan tot in 2050 en elk jaar dat daarop volgt, snijden we een nieuw thema aan dat gekozen wordt met alle Ieperlingen samen”, aldus Sabels. “Het zal wel telkens over projecten gaan die noodzakelijk moeten uitgedacht worden op de lange termijn en waarbij we best over politieke, persoonlijke en bedrijfskundige grenzen heen kijken. Denk daarbij aan mobiliteit, demografie en woningbeleid of digitalisering en smart city. Door op die manier samen te werken aan een Ieper zullen op de lange termijn de politieke beslissingen gestroomlijnder verlopen, over de legislaturen heen. Samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken is het grootste doel van Ieper 2050. We zien de toekomst op dat vlak door een rooskleurige bril en hopen dat er naast vele Ieperlingen heel wat bedrijven, industrie, landbouwers, belangengroepen en politieke fracties mee willen stappen op deze locomotief richting de toekomst van onze stad en haar deelgemeenten. Dat is waar we uiteindelijk allemaal voor willen gaan, een positief en toekomstgericht Ieper dat rekening houdt met iedereen.” Meer via https://www.facebook.com/ieper2050/