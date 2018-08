Groen Ieper 'durft kiezen!' 10 augustus 2018

De partij Groen Ieper zal tot 13 september elke dag een kandidaat bekend maken van hun lijst. "We lanceren ook ons volledig programma en onze slogan: 'durft kiezen!'", aldus lijstrekker Jordy Sabels. "We trekken dus met een volwaardige lijst naar de kiezer. En onze slogan? Met Groen Ieper maken we gedurfde keuzes. We doen het anders. Alle aspecten van het leven in Ieper kunnen volgens ons menselijker, eerlijker en gezonder", klinkt het. "Ons programma is tot stand gekomen met medewerking van heel veel mensen, belangengroepen en onze kandidaten. De kandidaten zullen dagelijks voorgesteld worden op de website en op Facebook. Op 14 september is iedereen welkom op onze officiële kandidatendag in het museumcafé in Ieper." Het volledige programma van Groen vind je op www.groenieper.be. (CMW)