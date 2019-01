Groen Ieper doet elf voorstellen voor ontwerpakkoord Christophe Maertens

11 januari 2019

11u47 0 Ieper Groen Ieper doet elf voorstellen voor het ontwerpakkoord van de stad Ieper.

“Positief verder, met die slogan stapten we het nieuwe oppositieverhaal in. Vera Lannoo heeft altijd met verve een constructieve en consequente oppositie gevoerd”, aldus fractieleider Jordy Sabels. Jordy Sabels en Veerle Billiau, de twee nieuwe gemeenteraadsleden, zeggen dit te willen verderzetten. “We willen voorstellen doen aan de meerderheid om het beleid menselijker, gezonder en eerlijker te maken staat daarbij voorop. Met Groen Ieper waren we aanwezig op de nieuwjaarsreceptie voor alle Ieperlingen op 6 januari. Tijdens de speech van burgermeester Emmily Talpe werd al een tipje van de sluier opgelicht van het ‘Ontwerpakkoord’. Het is een ontwerp waar alle Ieperlingen inspraak in zullen hebben voor het een bestuursakkoord wordt. We vatten als Groen Ieper meteen de koe bij de horens met 11 voorstellen voor het ontwerpakkoord. Dat het op zich laat wachten, heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Wij focussen op het voordeel, namelijk dat we daardoor de richting misschien nog mee kunnen bepalen. Groen Ieper is al altijd een oppositiepartij geweest en het voeren van oppositie op een eigenzinnige manier zetten we graag verder.”

Meer over de 11 voorstellen voor het ontwerpakkoord: www.groenieper.be/11_wensen_voor_2019.