Groen focust op vijf programmapunten 05 maart 2018

02u40 0 Ieper (Jong) Groen Ieper heeft afgelopen weekend haar programma bekendgemaakt. De lijst wordt pas op 21 maart gelanceerd. "Het programma krijgt onze absolute prioriteit", zegt voorzitter Diederik Vandenbilcke.

Groen zal zich tijdens de verkiezingsstrijd focussen op vijf krachtlijnen. "Het programma is voor 80 procent klaar, de rest wordt ingevuld bij een inspraaksessie, want inspraak is niet toevallig een van onze vijf pijlers", zegt Vandenbilcke. Naast inspraak richt de partij ook zijn pijlen op mobiliteit, zorg en welzijn, duurzaamheid en vrede.





Wat mobiliteit betreft, wil Groen Ieper dat voetgangers en fietsers op de eerste plaats komen, zonder de auto meteen naar Siberië te verbannen. Sam Vancayseele buigt zich over het thema zorg en welzijn. "Een sociaal huis in het centrum, een leeftijdsvriendelijke stad voor iedereen en iedereen een menswaardig bestaan garanderen zijn onze doelstellingen", zegt het partijlid. Bij duurzaamheid stelt Groen onder meer voor om de site van het openluchtzwembad om te bouwen tot groen rustpunt in de stad. Groen vindt ook dat vrede meer moet zijn dan een element in het stadslogo en doet daarom een aantal voorstellen, zoals de uitbouw van een vredespark. Tot slot streeft de partij naar een grotere burgerparticipatie. (CMW)