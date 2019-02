Griep slaat toe in Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

06 februari 2019

17u25 0 Ieper “Op bijna al onze afdelingen zijn mensen besmet met de griep”, zegt Pieter-Jan Breyne, woordvoerder van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. In de scholen valt het nog mee.

In ons land heerst officieel een griepepidemie. “Bij ons laat zich dat duidelijk voelen”, zegt Pieter-Jan Breyne. “Op bijna al onze afdelingen zijn een of meerdere mensen besmet. Gelukkig is dat niet het geval bij ons personeel, die kunnen zich gratis laten inenten tegen de ziekte.” Het ziekenhuis raadt ziekenbezoek af bij griep. “Als het echt niet anders kan, laten we de bezoekers een mondmaskertje dragen.”

In rusthuis Huize Zonnelied in Ieper blijft het aantal griepbesmettingen dan weer beperkt. “Bij ons valt het goed mee, op een paar gevallen na. Het personeel is bij ons ingeënt.” Ook in de scholen in Ieper blijkt het aantal griepgevallen goed mee te vallen.