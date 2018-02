Great Peace Run mikt op duizenden lopers INSCHRIJVINGEN STARTEN VANDAAG OM 11 UUR CHRISTOPHE MAERTENS

06 februari 2018

02u43 0 Ieper Vanaf vandaag kunnen lopers en wandelaars zich inschrijven voor de Great Peace Run & Walk in Ieper op 6 mei. Organisator Golazo wil met het sportevenement een bijdrage leveren aan de herdenking van WOI. "We hopen op duizenden lopers, niet alleen Belgen, maar ook Britten, Nederlanders en Fransen."

"Elk jaar zakken tienduizenden toeristen uit de hele wereld af naar de Westhoek om de Eerste Wereldoorlog te herdenken", zegt Greg Broekmans van Golazo. Golazo is een organisatie met als doel mensen te laten bewegen. "Naast de vele deelnemers uit ons land willen we samen met onze Britse partner The Great Run Company heel wat sportievelingen van de andere kant van het kanaal aantrekken. Bovendien denken we dat er ook heel wat Fransen en Nederlanders de weg zullen vinden naar ons sportevenement."





Twee hills

De wedstrijd geeft de deelnemers tijdens de loop de kans om van de omgeving te genieten. "Maar ook om even stil te staan bij de oorlogsgruwel die hier 100 jaar geleden plaatsvond", zegt Broekmans. "We starten aan de Menenpoort en we lopen of wandelen door de Flanders Fields." Het parcours passeert onder meer langs Sanctuary Wood Cemetery, Hill 62, Hill 60 en Ramparts Cemetery, om ten slotte te eindigen op de Grote Markt net voor het In Flanders Fields Museum. "De beide hills maken er de omloop niet echt gemakkelijker op", glimlacht Broekmans.





Voorbereiding

Dat de inschrijvingen vandaag om 11 uur van start gaan, heeft zo zijn redenen. "Drie maanden voor de start is namelijk een ideale voorbereidingsperiode voor de 21 kilometer", aldus de organisatie. "Elke loper krijgt bij zijn inschrijving een gepersonaliseerd trainingsschema. Bovendien krijgen deelnemers van de 21 kilometer die zich ten laatste op 22 april inschrijven een gepersonaliseerd borstnummer met naam en vlagje van hun land, een leuk souvenir." Golazo maakt van het evenement meer dan een loopwedstrijd. "De sporters kunnen er een weekendje van maken. Ze kunnen hun startnummer al op zaterdag afhalen om dan in groep de Last Post mee te maken. Bovendien kunnen deelnemers en hun familie zowel op zaterdag 5 als op zondag 6 mei het In Flanders Fields Museum bezoeken voor 4 euro in plaats van 9 euro."





Schepen van Sport Dominique Dehaene (CD&V) is blij met het nieuwe sportevenement. "De laatste jaren deden al veel grote en kleinere sportieve manifestaties onze stad aan. Die konden altijd op veel bijval rekenen. We konden daarbij telkens op heel wat aandacht rekenen", klinkt het. "Aan de Great Peace Run voegen we met de stad een eigenzinnige versie van Wings fort Life toe."





Meer info en inschrijven kan via www.greatpeacerun.be