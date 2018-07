Gratis proefles golf 19 juli 2018

Wie wil kennismaken met de golfsport, kan dat nu zondag tussen 14.30 en 16 uur op Ieper Open Golf langs de Albert Dehemstraat. "Golf is een heel gezonde sport die iedereen op zijn eigen ritme en in de vrije natuur kan beoefenen", klinkt het bij de initiatiefnemers. "Ook met een geringe basisconditie kan je de sport beoefenen in een mooi decor." Deelname is gratis, maar er moet wel op voorhand worden ingeschreven. Meer info en inschrijvingen op www.ieperopengolf.be (CMW)