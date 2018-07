Gratis herdenkingsmunt 'Groote oorlog' 25 juli 2018

Het In Flanders Fields Museum geeft in samenwerking met Het Belgisch Munthuis de 'Officiële Groote Oorlog Herdenkingsmunt 2018' cadeau. Dat gebeurt om de herdenking van WO I luister bij te zetten. De munt toont een geallieerde soldaat diep in gedachten verzonken voor een graf van een van zijn medestrijders. De munt kan gratis worden aangevraagd. Wel moeten er 4,95 euro aan verzendingskosten worden betaald. Van de munt werden er 500.000 exemplaren geslagen. "Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet verandert, beschouwen wij het brengen van het oorlogsverhaal als een universele en eigentijdse vredesboodschap, en dus als een belangrijke maatschappelijke opdracht. Het In Flanders Fields Museum werkt nauw samen met partners die zijn missie delen en werkt binnen het kader van Ieper Vredesstad", zegt Jef Verschoore, voorzitter IFFM. Bestellen kan via www.munthuis.be/gratis-ww1-munt-iffm. (CMW)