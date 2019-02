Goed bewaarde loopgraaf gevonden bij archeologisch onderzoek Christophe Maertens

22 februari 2019

16u03 0 Ieper Op het industrieterrein in Ieper werd bij archeologisch vooronderzoek een Britse loopgraaf ontdekt.

“Het goed bewaarde overblijfsel werd gevonden op een stuk grond op de hoek van de Oostkaai en de Zwaanhofweg, tegenover Essex Farm Cemetery en de John McCrae site”, weet archeoloog Simon Verdegem van het bedrijf Ruben Willaert. “Tijdens de oorlog lag hier een brug over het kanaal. De loopgraaf was een Britse verbindingsloopgraaf die het kanaal verbond met het front. De loopgraaf was typisch in opbouw met golfplaten, maar wel dieper dan gewoonlijk ingegraven, vandaar dat die zo goed bewaard is gebleven. De rest van het terrein is door recente bouwwerken archeologisch niet meer bewaard.”

Op het terrein wil het bedrijf Ypcar Cy een nieuwe productiesite maken. Ypcar Cy is een metaalconstructiebedrijf, onder andere gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van stuurcabines voor bedrijfsvoertuigen. “We zijn ook een metaaltoeleveringsbedrijf dat afgewerkte producten ontwikkelt en produceert”, zegt Filip Hillebrant van Ypcar Cy. “Om aan de sterke groei te kunnen voldoen, bouwen we deze nieuwe productiesite.”