Glaasje te veel op? Volg roze olifantjes KENMERKENDE DIEREN MAKEN COMEBACK BIJ CAMPAGNE ALCOHOLMISBRUIK LIEVEN SAMYN

21 juni 2018

02u40 0 Ieper ''t Zwien deur de bjèten joagen...mo tope nor hus'. Dat is dit jaar de slogan waarmee de politie van de zone Arro Ieper naar jaarlijkse gewoonte aandacht vraagt voor verantwoord gebruik van alcohol. De kenmerkende roze olifantjes van de preventiecampagne houden elkaar met hun slurf bij de staart vast.

De preventiecampagne van de lokale preventiedienst is al aan de negende editie toe. Telkens ligt de focus op een ander onderwerp en nemen de magenta olifantjes op de affiches een andere pose aan. Er werd al gefocust op sterke drank bij jongeren, de minimumleeftijd van 16 voor alcoholgebruik, drugs, bingedrinken,... Telkens probeert de preventiedienst te zorgen voor een ludieke en lokale invalshoek.





BOB kiezen

"Dit jaar wilden we niet met de vinger wijzen, maar een positieve boodschap meegeven", legt preventiecoördinator Evelyne Vanhove uit. "Het is oké om plezier te maken, maar we dringen erop aan tijdens het uitgaan op elkaar te letten en ervoor te zorgen dat na afloop iedereen ook veilig en wel thuis geraakt. Dat begint eigenlijk nog voor het vertrek, door een BOB te kiezen en gaat tijdens het uitgaan verder: onder meer door je eigen grenzen, maar ook die van anderen te bewaken, elkaar zeker niet 'op te gieten' en niemand achter te laten. Samen uit, samen thuis dus. Wij vertaalden dit in de typisch West-Vlaamse zegswijze ''t zwien deur de bjèten joagen...mo tope nor hus'. Op die manier geven we aan de ernstige boodschap een ludieke toon en proberen we de West-Vlaamse samenhorigheid te versterken."





Speciale aandacht gaat dit jaar naar het fenomeen van het pre-drinken, waarbij jongeren nog voor vertrek naar een evenement al aan het drinken slaan. Dat verhoogt het risico op te veel alcohol op het evenement zelf. Een rondje overslaan, alcohol afwisselen met non-alcoholische drankjes, tussendoor iets eten,... het zijn maar een paar van de nuttige tips die op de folders van de politie prijken.





De komende rally van Ieper zal het eerste zomerevenement in de regio zijn waar de affiches, flyers, gadgets zoals t-shirts, zonnebrillen en -hoedjes met de magenta olifantjes zullen opduiken. Ze zijn vooral gericht op jongeren die na hun examens willen vieren. Je vindt de infostand aan de fontein op de Markt in Ieper. Ook tijdens Festival Dranouter zal de politiezone Arro Ieper met een preventiestand en preventieve tips aanwezig zijn.





Tot slot zullen de magenta olifantjes ook op sociale media hun plek opeisen. "Wie de pose van de olifantjes nadoet, er een foto van neemt en op zijn tijdlijn deelt met de caption #pzarroieper en #preventiearroieper maakt kans op gratis gadgets", aldus Evelyn Vanhove nog.