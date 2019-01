Gitaarleraar Mattie Archie (37) vervoegt topkoor Scala Christophe Maertens

08 januari 2019

15u02 0 Ieper Ieperling Mattie Archie is sinds kort lid van het orkest van topkoor Scala. De dertiger is beroepsgitarist en geeft les aan (jonge) muzikanten. “Ik ben blij dat ik dit op mijn cv kan schrijven, het zal ongetwijfeld deuren openen.”

Mattie Archie uit Ieper geeft gitaarles aan Dé Academie in Ieper en speelt bij verschillende bands. “Ik leer leerlingen van verschillende leeftijden gitaar spelen. Momenteel sta ik 18 uur per week voor de klas, terwijl ik het een tijd terug nog voltijds deed. Door mijn vele andere muzikale bezigheden was dat echter niet meer zo evindent.” Mattie is van veel markten thuis. Zo speelde hij vorig maand nog mee met de laatste productie van Bloedend Hart. In april staat een project in Heuvelland rond de oorlog op het programma. Daarnaast maakt de dertiger deel uit van de live partyband SmashDance. Die groep doet zo’n dertig optredens per jaar. “En nu komen de optredens met Scala daar nog bij”, klinkt het. Mattie raakte bij toeval op de hoogte dat de broers Stijn en Steven Kolacny op zoek waren naar een gitarist. “Het was een van mijn volwassen leerlingen die de vacature had zien passeren. Ik dacht, waarom niet?” Het bleek echter niet zo evident te zijn om de deelmane aan de sollicitatie tot een goed einde te brengen. “We wisten pas op het laatst wat we zouden moeten doen. Omdat het net zo druk was, heb ik me maar kort kunnen voorbereiden. Op het laatst was ik zelfs nog van plan om alles af te bellen. Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Ik ben er gewoon voor gegaan, iets te verliezen had ik niet.” In totaal waren er 14 kandidaten voor de job. “We moesten improviseren op drie nummers van Scala. Na het horen van drie andere kandidaten had ik wel er wel een goed gevoel bij.”

De Ieperling is heel blij dat hij werd ingelijfgd bij het koor. “We hebben nu al enkele opgetredens achter de rug en het voelt heel goed aan. Zo speelden we in de kerstvakantie in Tienen en Hasselt, voor tussen de 700 en 1.000 toeschouwers. Het klikt heel goed met de andere muzikanten. Ook met de broers Kolacny is het fijn samenwerken. Dat stelt mij echt gerust, want mocht ik er een slecht gevoel bij hebben, dan zou ik niet verder doen. Ik had dat ook al aan mijn vrouw gezegd.” Het is nu niet zo dat er een heel druk toerschema op het programa staat met het koor. “Scala treedt niet altijd op met al zijn muzikanten. Veelal zijn het gewoon de broers en de koorleden. Dat maakt dat alles perfect te combineren valt. Op de set spelen we 19 nummers. Van de helft daarvan moet ik meespelen. Partituren bestaan er niet, je moet de basismelodie zelf op papier zetten.”

Deel uitmaken van het orkest van Scala opent deuren, zegt Mattie. “Het is een kleine wereld en vaak moet je het hebben van contacten. Wie weet wat er hierna nog uit de bus valt dankzij Scala.”