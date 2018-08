Giftige blauwalgen in kanaal Ieper-IJzer 24 augustus 2018

Er zijn toxische blauwalgen aangetroffen in het kanaal Ieper-IJzer tussen sluis 'Boezinge Sas' en de stad Ieper. Dat meldt de Vlaamse Waterweg, afdeling Bovenschelde, die de waterweg beheert. Er mag niet langer water uit het kanaal worden gepompt voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Er is ook een verbod op recreatie in het kanaal. "Blauwalgen - of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in zoet water en die eruitzien als wier", aldus de Vlaamse Waterweg. "Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. De aanwezigheid van potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater werd bevestigd door de laboresultaten." Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. De Vlaamse waterwegbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek. (CMW)





