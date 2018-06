Gezocht: opvolger Muzikale Dinsdagen ORGANISATOREN STOPPEN ERMEE, STAD WIL LEEGTE INVULLEN CHRISTOPHE MAERTENS

11 juni 2018

02u26 0 Ieper Hoelang moet je doorgaan met een evenement? Voor de Muzikale Dinsdagen is het antwoord twintig jaar, want na de editie van deze zomer houden de organisatoren ermee op. Al gaat het stadsbestuur wel op zoek naar een alternatief.

Een laatste reeks Muzikale Dinsdagen dus, in juli en augustus. "We zijn nu twintig jaar bezig en de essentie was om mensen die niet op vakantie gingen, elkaar te laten ontmoeten in een gezellige sfeer", zegt Wim Vandamme, die samen met Bart Devos het duo achter Ri4vos vormt, de organisatie die het muziekevenement op zich neemt. "In onze beginperiode was er nog geen sociale media en stond iedereen nog niet voortdurend in contact met elkaar. Ons doel was om mensen samen te brengen, zodat ze samen konden genieten." Wim en Bart kozen er bewust voor om niet alle optredens in één weekend te programmeren, maar te spreiden over verschillende dagen. "We wilden een hele zomer lang een ontmoetingsplaats zijn", klinkt het. "Dat brengt natuurlijk grotere kosten met zich mee, maar we hebben altijd heel efficiënt met onze budgetten gewerkt."





Het muziekgebeuren lokt nog altijd veel volk, dus daar heeft de beslissing niets mee te maken. "Maar het is niet gemakkelijk om alles rond te krijgen", legt Wim uit. "We proberen telkens opnieuw om bij de plaatselijke handelaars sponsors te vinden, maar dat wordt moeilijker en moeilijker omdat er ook heel wat andere spelers op de markt verschenen zijn. En iedereen vraagt zijn deel." Wim vindt het dan ook een beetje moeilijk dat het stadsbestuur cultuur, muziek en optredens enkel laat afhangen van de goodwill van zelfstandigen. "Dat vind ik niet juist. De stad geeft daarmee een verkeerd signaal en zou misschien zelf meer moeten doen. Ieper krijgt er immers ook veel voor terug. We voelen wel de appreciatie van de muziekliefhebbers en zijn er trots op dat we deze twintigste editie kunnen vieren binnen dezelfde grootorde als de voorbije edities. En we zijn ook tevreden dat we kunnen terugblikken op wat we allemaal gerealiseerd hebben. We slaagden erin een mix van bands de revue te laten passeren - op een gratis evenement, nota bene. Ik denk maar aan Canned Heat, The Animals, Slade, en Garland Jeffreys, maar ook Belgische artiesten van internationaal niveau zoals Daan."





Doorstart met huidige ploeg?

"We vinden het jammer dat er een einde komt aan de Muzikale Dinsdagen, en zullen bekijken hoe we dat gat kunnen invullen", reageert schepen van Cultuur Katrien Desomer (CD&V). "Er is zeker plaats voor iets nieuws. Dat kan ook perfect met de mensen achter de Muzikale Dinsdagen zijn. Maar laat ons eerst genieten van deze laatste editie, en dan vanaf september bekijken wat er mogelijk is." Wim Vandamme laat overigens weten niet weigerachtig te staan tegenover het idee om iets nieuws op poten te zetten.





Deze laatste editie van de Muzikale Dinsdagen belooft overigens een apotheose te worden. Zo staan op 10 juli, 17 juli, 24 juli en 14 augustus onder meer Reservoir Dogs Band - een tributeband -, Derek and the Dirt, School is Cool en Discobar Galaxie op de affiche. Meer informatie via www.ri4vos.be.