Gezocht: naam voor kittens Minneke Poes OOIEVAAR OP GROTE MARKT KONDIGT BLIJE GEBOORTE AAN CHRISTOPHE MAERTENS

23 maart 2018

02u50 0 Ieper De zwangere reuzin Minneke Poes is op zoek naar een naam voor haar kittens. Iedereen mag voorstellen doen. "De namen moeten wel een link hebben met Ieper of de Kattenstoet", aldus Michelle Martens van de organisatie. Ondertussen werd ook het nieuwe kattenlied voorgesteld.

Op de Grote Markt in Ieper is een ooievaar geland die de geboorte van de kittens van reuzin Minneke Poes moet aankondigen. Zoals bekend is de Ieperse stadsmascotte zwanger. De bevalling staat gepland voor het tweede weekend van mei, het Kattenstoetweekend, uiteraard. Hoeveel kittens er op komst zijn, is nog niet geweten. "Maar ook over de namen denken we nog na", aldus Michelle Martens, die zich over de productie van de stoet buigt. "Daarom willen we een beroep doen op de creativiteit van de inwoners van Ieper. Mensen die een voorstel hebben kunnen dat mailen naar kattenstoet@ieper.be of posten op de Facebookpagina. Iedereen mag meer dan één voorstel doen, maar de namen moeten wel een link met Ieper of de Kattenstoet hebben."





Ondertussen werd ook een nieuw kattenlied voorgesteld. "Het vorige begon een beetje oud te klinken en daarom lieten we een nieuw lied schrijven", aldus Michelle Martens. "We deden daarvoor een beroep op oud-Ieperling en componist Johan Bouttery, die samen met zijn vrouw Frieda Vanslembrouck het nummer maakte." Het werd inmiddels al opgenomen met het Sint-Maartensjeugdkoor. Het lied zal binnenkort te horen zijn op de Facebookpagina.





Andere attributen

De Kattenstoet zal er trouwens een beetje anders uitzien. De technische dienst van de stad is druk bezig met het maken van nieuwe attributen om de traditionele zegswijzen en spreuken rond katten op een interactieve manier uit te beelden. Diezelfde technische dienst heeft een nieuwe kattenmand gemaakt die het oude 'Kattensalon' moet vervangen. Voor de kleine poesjes werden mooie kostuumpjes ontworpen.





Nieuwe loopwedstrijd

Verder heeft de organisatie van de stoet ook een breed rand- en voorprogramma ontwikkeld. Zo vindt twee weken voor de stoet, op 28 april, de Ypres Night Run plaats. Dat bekende evenement krijgt er nu ook een extra loop bij, een 2,5 km lange run die de naam 'Kattenstoetrun' kreeg. De jonge deelnemers zullen een kattensnoet en kattenoortjes krijgen zodat ze geheel in thema kunnen meelopen. Er is daarnaast ook een samenwerking met de Heilige Familie voor het project Kittenkat. Zo'n tweehonderd leerlingen en enkele leerkrachten van de richtingen Deco-Mode-Beeldende Kunsten hebben de wagens en de kostuums voor de stoet ontworpen en zetten ook een tentoonstelling op poten van 27 tot 13 mei.