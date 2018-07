Gezocht: bewegingscoach 17 juli 2018

De kleinstedelijke zorgregio Ieper is op zoek naar een bewegingscoach. Die coach moet binnen het project 'Bewegen op Verwijzing' mensen motiveren om dagelijks meer te bewegen.





Het is de bedoeling om mensen te begeleiden die doorverwezen zijn door hun huisarts. Concreet zal de coach samen met zijn of haar cliënten bewegen en stelt hij of zij ook een 'bewegingsplan' op. Het project 'Bewegen op Verwijzing' wil de zittende Vlaming uit zijn stoel krijgen, want dat vermindert de kans op gezondheidsproblemen. De kandidaat moet een master- of een bachelordiploma in de Sport- en Bewegingswetenschappen of Kinesitherapie in bezit hebben, zelfstandig kunnen werken en kunnen omgaan met kwetsbare doelgroepen. Het project 'Bewegen op Verwijzing' vindt plaats in de kleinstedelijke zorgregio Ieper. Mogelijk breidt het project uit naar de randgemeenten Heuvelland, Langemark, Poelkapelle, Lo, Reninge, Mesen en Zonnebeke. Kandidaten moeten zich voor donderdag 9 augustus inschrijven. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 14 augustus 2018 in de namiddag. Meer info via





www.ieper.be/vacature-coach-zorgregio-ieperpdf. (CMW)