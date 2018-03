Gezinswandeling Week van de opvoeding 30 maart 2018

Het Huis van het Kind Zorgregio Ieper organiseert op 29 april voor het 3de jaar op rij een gezinswandeling. Het huis van het kind is een samenwerking tussen zes gemeenten en een aantal welzijnsorganisaties. Het Huis wil ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak. De wandeling vindt dit keer plaats in Lo. Tijdens de wandeling kunnen ouders en familie samen met de kinderen opdrachtjes uitvoeren. Elk kind dat is verkleed in het thema 'sprookjes' krijgt een leuk gadget. De wandeling is gratis, maar inschrijven is verplicht via huisvanhetkind@lo-reninge.be met vermelding van postcode, aantal deelnemers en leeftijd van de kinderen. (CMW)