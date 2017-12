Gezelligheid troef tijdens kerstnocturne van vzw Vondels 02u39 0 Foto Eric Flamand

In Ieper heeft de vzw Vondels voor de vijfde keer op rij een kerstnocturne georganiseerd. Deze keer vond de nocturne plaats bij de Merellaan.De vele bezoekers genoten van een lekkere braadworst, een pannenkoek, een jenevertje of een warme chocomelk. De Merellaan is een leefgroep binnen de vzw Vondels . De vzw biedt woonondersteuning aan zeven personen met een verstandelijke beperking. Voor een aantal van die bewoners is het niet altijd meer even gemakkelijk om buiten te komen. Sommigen zijn bang om zich alleen in het verkeer te begeven. Om hen aan te moedigen, zal er met de opbrengst een fiets worden gekocht.





(EFW)