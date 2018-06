Gezellige pint tussen hamer en aambeeld HEEL WEEKEND SMEEDACTIVITEITEN BIJ 'BRUG VAN DE VRIENDSCHAP' CHRISTOPHE MAERTENS

09 juni 2018

02u34 0 Ieper Metaal en vuur, daarvoor moet je dit weekend in de Sint-Pieterswijk zijn. In de Kattenstad vindt immers een heuse 'smeedmanifestatie' plaats. Die is nodig vinden de organisatoren, want de smeedkunst is een ambacht die stilaan verdwijnt. "Kinderen van tegenwoordig? Die weten zelfs niet meer wat kolen zijn."

De Ambachtelijke Smedersgilde van België, die als doel heeft het ambacht van het smeden in stand te houden, strijkt dit weekend neer in Ieper. De organisatie plantte op Zaalhof het kunstwerk 'De Brug van Vriendschap'. Daarrond zijn er heel het weekend smeedactiviteiten. "We waren in Ieper in 2016 al eens aanwezig op de Grote Markt. Dat kende zoveel succes dat ik de stad vroeg om nog eens te mogen terugkeren", aldus Luc Vandecaesteele, bestuurslid van de vereniging. "Op de Grote Markt lukte het echter niet meer, maar we konden wel hier terecht. We kregen veel steun van het stadsbestuur, waarvoor we uiteraard heel dankbaar zijn."





Gulden snede

In het midden van het plein bouwden de smeden 'De Brug van de Vriendschap', een imposant metalen kunstwerk. "In de brug zijn twintig verdelingen verwerkt, die allen zullen worden opgevuld met werk van de smeden hier aanwezig", aldus Luc. "Een leuk weetje: de verdeling van de leuningen gebeurde volgens toepassing van de 'gulden snede'. Het werk symboliseert de vriendschap die bestaat tussen de smeden."





De smedersgilde hoopt op die manier een beetje in de actualiteit te blijven.





"Onze vereniging probeert de kennis van het smeden te bewaren. We willen onze informatie delen onder elkaar. Bijvoorbeeld op onze evenementen, waar de leden elkaar ontmoeten. Smeden is een ambacht die jammer genoeg aan het verdwijnen is", zegt secretaris Louis Depooter. "Waar vroeger nog 80 procent van onze bezoekers een professionele smid was, komen nu vooral hobbyisten naar onze evenementen. Je kan de stiel ook bijna nergens meer aanleren, daarom hebben we hier een stand waar kinderen kunnen leren smeden. Die gastjes kennen zelfs de materialen niet meer die we gebruiken. Terwijl voor ons kolen heel gewoon zijn, hebben sommige kinderen die nog nooit gezien. Ze denken dat het zwarte steentjes zijn. De kinderen zijn ook verbaasd dat metaal kan worden gebogen."





200 hamers

"Metaal vervormen is fantastisch", klinkt het bij smeden Geert Haesaert van Handzame en Frederik Tanghe uit Emelgem. Beiden waren gisteren al druk aan de slag. "Waarom we dit graag doen? Ach, het is met elke hobby hetzelfde, het is een passie. De vrienden, de smisse, het vuur, het aambeeld en de hamer, dat alles samen maakt het zo'n ongelooflijke ervaring. Al is het wel zwaar, ik zou je bijna eerder aanraden om te leren schilderen (lacht). Maar het is zoals met andere liefhebberijen. Je begint met een hamer en een tang, maar ondertussen zit ik al aan 200 hamers en 25 aambeelden."





Het festival loopt nog tot zondagavond 17 uur. Iedereen is welkom.