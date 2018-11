Geweldenaar hoopt op werkstraf na slaan eigen moeder 24 november 2018

Een man uit Ieper hoopt op een werkstraf. Nochtans gedroeg hij zich weerspannig tegenover agenten en sloeg hij zelfs zijn eigen moeder. De feiten? C.F. kreeg op straat hevige ruzie met zijn vriendin over zijn cocaïnegebruik. De discussie liep uit de hand en de politie werd erbij geroepen. C.F. ging over de rooie en dreigde de ordehandhavers in elkaar te slaan. De agenten moesten versterking oproepen. Op het politiekantoor slingerde de beklaagde verwijten en scheldwoorden richting de inspecteurs. Op een andere dag maakte de man amok in het café van zijn moeder. Zijn broer probeerde hem te kalmeren, maar dat baatte niet. Zijn moeder deelde zelfs in de klappen. Op de rechtbank gaf de man alles toe wat er was gebeurd. Hij hoopt niettemin op een werkstraf. Vonnis op 20 december. (CMW)