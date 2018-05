Gevelbanken worden in gebruik genomen 18 mei 2018

02u46 0 Ieper Op foto's van pakweg vijftig jaar geleden, waren altijd mensen in het straatbeeld te zien. Zij zaten dan voor hun deur om een 'klapke' te doen of samen een borrel te drinken. Uit nostalgie naar die manier van sociaal contact, heeft de Curieus Ieper een gevelbankenproject opgezet, om buurtbewoners uit te nodigen om opnieuw meer samen te komen.

"Die gevelbanken zijn heel eenvoudig te monteren en weer af te breken en bieden plaats aan een drietal personen. Wie zin heeft in een koffietje in de zon of een babbel met zijn of haar buren kan de gevelbank uitklappen bij wijze van uitnodiging en weer wegnemen wanneer het opnieuw rustig in de straat hoort te zijn", verduidelijkt Curieus-voorzitter Valentijn Despeghel.





Positief

"Dit voorstel werd positief onthaald door het stadsbestuur, die het opnam in het gemeentelijk reglement, met als voornaamste bepaling dat de doorgang vrij moet blijven voor rolstoelgebruikers wanneer het bankje niet wordt gebruikt." Bij wijze van promotie verlootte Curieus drie bankjes aan wie een originele reden kon formuleren om zo'n bankje te krijgen. De eerste gevelbank die werd ingehuldigd met een biobiertje was die van Veronique Minsart en Bert Verschoot in de Pennestraat. Ook langs de Pilkemseweg en aan vakantiewoning Maison HB in de Pateelstraat wordt een bankje geïnstalleerd. Zelf een gevelbankje aankopen kan bij de Gentse vrijwilligersorganisatie www.gevelbanken.be waarmee Curieus Ieper samen werkt. (DCH)