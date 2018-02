Gestopte vzw vraagt hulp aan Roemenië verder te zetten 10 februari 2018

02u41 0 Ieper Het Ieperse gemeenteraadslid Philip Bolle (sp.a) vraagt zich af of de stad een mogelijkheden ziet om de hulp aan Roemenië nieuw leven in te blazen. Ook de vzw Humanitaire Organisatie Ieper-Roemenië, die op 1 januari stopte, is daar voorstander van.

"De vzw hield er na 27 jaar mee op, omdat haar magazijn in de Kauwekijnstraat werd opgezegd door de stad. Ook de hoge leeftijd van de leden begon zijn tol te eisen", aldus raadslid Bolle. "De groep heeft vele duizenden bananendozen gevuld met kledij en materiaal en ook met vrachtwagens ter plaatse gebracht. En dan heb ik het nog niet over de fondsenwerving die de vzw deed."





Schepen Eva Ryde (N-VA) is zich bewust van de verdiensten van de werkgroep. "De huidige toestand (in Roemenië, red.) is evenwel niet meer te vergelijken met de situatie toen de vzw werd opgericht. De werkgroep kreeg in 2016 het voorstel aangeboden om een ander magazijn te gebruiken, maar er werd niet op ingegaan." De vzw zou wel degelijk graag zien dat de hulp op een of andere manier wordt verdergezet. "Het zou toch jammer zijn als er niets meer zou gebeuren", zegt Pol Morisse van de vzw. "Het klopt dat de toestand in de dorpen al veel verbeterd is, maar dat wil niet zeggen dat er geen hulp meer nodig is." De leden van de werkgroep zijn gisteren gehuldigd door het stadsbestuur. (CMW)