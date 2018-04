Geslaagde opening met Baba Yega 16 april 2018

02u30 0 Ieper De uitbaters van kledijwinkel K-Charo zorgden afgelopen zaterdag voor nogal wat animo bij de opening van hun zaak in de Diksmuidestraat.

Karolien Remy (46), dochter Charele Devolder en schoonzoon Thanner Decrock zorgden onder meer voor een acte de présence van de mannen van Baba Yega. Daarvoor daagden er tussen de 100 en 150 toeschouwers op in de winkel. Er was ook een meet & greet met Zwanetta en Mezdi van Temptation Island. Er was ook een modeshow en drankjes en hapjes. De nieuwe winkel is een samensmelting van drie winkels die daarvoor in Menen te vinden waren.





(CMW)