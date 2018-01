Gepensioneerd stadspersoneel in de bloemen gezet 19 januari 2018

Het Ieperse schepencollege heeft tijdens de nieuwsjaarsdrink het stadspersoneel dat met pensioen gaat even in de schijnwerpers geplaatst. Het gaat om Rudi Notebaert, Ivan Gadeyne, Patrick Louwagie (technische dienst), Dany Deschuytter (jeugddienst), Christine Warlop (regionale landschappen), Chantal Verhaeghe (dienst toerisme) en Bernard Pauwels (dienst ICT). Ze mochten een bloemetje in ontvangst nemen.





(CMW)