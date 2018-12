Gent-Wevelgem zet schouders onder Omloop van de Slagvelden Organisatie van epische wielerwedstrijd wordt onverwacht naar hoger niveau getild Christophe Deconinck

09 december 2018

14u23 2 Ieper De Omloop van de Slagvelden, die honderd jaar na datum zal worden overgedaan, krijgt een heel andere dimensie nu de organisatie van Gent-Wevelgem er de schijnwerpers op richt. Het kleine groepje vrijwilligers die dit gigantische project op poten heeft gezet, kunnen hun geluk niet op. “Hij heeft zich nog niet officieel ingeschreven, maar zelfs Johan Museeuw gaf te kennen graag mee te willen rijden.”

Op 28 april 1919 raceten 87 renners uit België, Frankrijk, Luxemburg, Tunesië en Zwitserland op loodzware fietsen over de slagvelden. Een helse rit over stukgeschoten wegen, langs granaatkraters en loopgraven, waarbij slechts 21 deelnemers de eindmeet haalden. Anno 2019 wil een kleine groep enthousiastelingen die rit opnieuw organiseren. De leden van de Orde van de Smoutpot, die al jarenlang evenementen organiseren in Oosteeklo, stippelden een nieuw parcours uit, dat zo dicht mogelijk tegen het traject uit 1919 aanleunt. “We waren aanvankelijk van plan om slechts 87 deelnemers toe te laten, want dat is het aantal renners dat honderd jaar geleden aan de start stond. Het wordt sowieso een uitdaging voor al wie wil deelnemen, want het parcours is 2.040 kilometer lang en zal worden gereden van 19 tot 30 augustus 2019", zegt Dany Tempels, die samen met zijn trawanten Luc Dossche, Remi Van de Veire en Filip De Bal al van meet af aan bij het project betrokken is. Maar net toen ze de inschrijvingen wilden laten starten, gaf de organisatie van Gent-Wevelgem te kennen dat ze deze memorabele koers willen steunen.

Boek

Ook historicus Frank Becuwe uit Keiem is opgetogen. Hij was het die het verhaal vijf jaar geleden van onder het stof haalde en het in een boek goot. “Toen ik voor het eerst de artikels uit de Parijse krant ‘Le Petit Journal’ uit 1919 onder ogen kreeg, had ik nooit durven dromen dat die heroïsche rit ooit opnieuw gereden zou worden. Het wordt hoe dan ook een luxeversie van wat het ooit was, want toen moesten ze rijden over een landschap dat was herschapen tot een niemandsland, waar nergens nog een boom groeide. De weersomstandigheden waren allesbehalve. Publieksfavoriet Charles Decoster had het tijdens de derde rit zo koud, dat hij aanklopte bij een willekeurig huis, smeekte om een bad te mogen nemen en nadien terug de fiets op stapte. Hij reed in Amiens langs het controlepunt in de bontjas die een dame hem onderweg uit medeleven had geschonken. Die mannen hadden een ijzersterk karakter.”

Het aantal inschrijvingen werd intussen opgetrokken naar 187, waarvoor al 140 geïnteresseerden zich hebben aangemeld en 57 plaatsen al ingevuld zijn. “De interesse van Gent-Wevelgem heeft ons uiteraard een boost gegeven. De route was al uitgestippeld en ook al had zich slechts een handvol renners aangemeld, we hadden het hoe dan ook laten plaatsvinden. Maar nu geeft zelfs Johan Museeuw al te kennen mee te willen rijden, al is het nog afwachten of hij er effectief de tijd voor zal vinden. Doordat Gent-Wevelgem op de kar is gesprongen en publiciteit voor het evenement maakt, werd de interesse voor de Omloop flink aangewakkerd. De organisatie achter ‘Saint-Vélo’ heeft al hun contacten aangesproken om ons initiatief te promoten en ondertussen werden al artikels gepubliceerd in Duitse, Franse en Engelse tijdschriften en kranten. Na enkele Fransen en Britten, heeft nu ook de eerste Duitser zich geregistreerd. Het zou mooi zijn, mochten we een heel divers internationaal publiek kunnen motiveren om mee te rijden, uit zoveel naties als mogelijk die getroffen werden door de Eerste Wereldoorlog. Op die manier wordt het een herdenkings- en belevingsrit, in het teken van de overwinning die ‘vrede’ is,” besluit Dany Tempels.

Er ligt nog niets vast, maar als dit een succes wordt, bestaat de kans dat de Omloop van de Slagvelden 2.0 nog vervolgd zal worden. Surf voor meer info naar www.wielerroem.com.