Gent-Wevelgem is opnieuw ‘The greatest race in Flanders Fields’ Christophe Maertens

07 maart 2019

16u39 0 Ieper Op zondag 31 maart is het tijd voor de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem en de Kattekoers. Voor Ieper betekent dat alweer een koershoogdag, met verschillende wedstrijden en evenementen. Maar ook in Heuvelland zit de koersliefhebber op de eerst rij om de wedstrijd te volgen.

Het is dit jaar de 81ste editie van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. In Ieper kijken heel wat koersliefhebbers al uit naar het wielergebeuren. “Het wordt een editie om in te kaderen”, zegt Griet Langedock van de organisatie.

In de voormiddag staan in de Kattenstad al enkele wedstrijden op de agenda. Om 8.40 uur rijden de junioren de Grote Prijs André Noyelle en iets voor 11 uur schieten de beloften uit de startblokken voor Kattenkoers. “Tussendoor gaan ook de Elite Dames van start”, aldus Griet Langedock. “Nieuw dit jaar is de livestream van de dameskoers. En dat van het begin totdat de tv overneemt. Het vrouwenwielrennen zit ongelofelijk in de lift en kan op steeds meer aandacht rekenen.”

Op de Grote Markt in Ieper wordt opnieuw een koerscafé opgezet. “Vorig jaar pasten we onze formule aan en al meteen bleek het evenement op de markt een groot succes. Alles is er van dichtbij te volgen. De tent is vanaf 13 uur toegankelijk en er is doorlopend een open bar met verzorgde catering. In de VIP-zone heb je een direct zicht op de koers. De kaarten vliegen de deur uit”, verduidelijkt Griet Langedock.

In de schaduw van de Lakenhalle is aan de jonge wielerliefhebber gedacht. “Onder begeleiding van de Vlaamse Wielerschool kan je onder de noemer ‘Kidz on Wheelz’ eigen Gent-Wevelgem betwisten”, zegt Thieme Van Ruymbeke van de Vlaamse Wielerschool. “Er is een wielerinitiatie, waarbij behendigheid wordt getest en er kan worden gefietst rond de markt. Daarnaast is er een kans op een ‘meet and greet’ met de winnaars van Gent-Wevelgem, zowel de profrenners als de junioren en nieuwelingen.” Alles vindt plaats tussen 12.30 uur en 17 uur voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Deelnemers moeten zelf een fiets meebrengen en zich inschrijven. Griet Langedock voegt eraan toe dat, wegens het grote succes, ‘Kidz on Wheels’ nu voor het eerst ook in Wevelgem, nog steeds de aankomstplaats van de profwedstrijd, op poten wordt gezet.

Niet alleen in Ieper vindt de koersliefhebber zijn gading, ook op onder meer de Kemmelberg zal er animo zijn. “Op die plaats zit je in het middelpunt van Vlaanderen meest iconische kasseienhelling met maar liefst vijf passages”, zegt Griet Langedock. “Ook aan de Baneberg organiseren we een arrangement, maar dat is al uitverkocht.”

Leuk is dat de organisatoren een kaartje voorzien met oorlogsmonumenten en militaire begraafplaatsen langs het parcours. Op die manier wordt de link met WO I en Flanders Fields wel wat tastbaarder. Meer info www.gent-wevelgem.be