Gemeenschappelijke gemeenteraad Ieper en Saint-Omer 27 augustus 2018

In de Goliathzaal van het Yper Museum in Ieper vindt op zondag 2 september een speciale gemeenteraad plaats. Aan de raad zullen niet alleen burgemeester en schepenen van Ieper deelnemen, maar ook van de Ieperse Franse zusterstad Saint-Omer. Op de korte gemeenteraad van ongeveer 45 minuten zal duren worden een aantal korte toespraken gehouden. Alles wordt simultaan vertaald. Na afloop krijgen de aanwezigen de kans om het programma van de 74ste Herdenking van de Bevrijding van Ieper in september 1944 bij te wonen. (CMW)