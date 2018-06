Geld voor nieuwe schoolgebouwen 15 juni 2018

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs heeft in de provincie ruim 8 miljoen euro aan subsidies toegekend aan schoolbouwprojecten in het onderwijs. Ook scholen in Poperinge en Ieper kregen een toelage. De Vrije Basisschool in Ieper ontvangt een toelage van 93.402 euro, de Vrije Basisschool Poperinge 91.677 euro. Het VTI in Poperinge krijgt 82.720 euro, de Vrije Basisschool De Waaier in Watou 70.158 euro, de Vrije Basisschool Loker-De Klijte-Kemmel 68.518 euro en de Vrije Basisschool Lyceum-Heilige Familie In Ieper 23.283 euro. "De omgeving en de schoolgebouwen zorgen voor een ideale omgeving waarbinnen leerlingen, leerkrachten en directies echt het verschil kunnen maken", aldus Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). "Met die subsidies kunnen opnieuw enkele schoolgebouwen vernieuwd worden." (CMW)