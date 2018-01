Geen vast personeel meer in bib 02u39 0

De bibliotheek van Ieper zal na de paasvakantie geen personeel meer inzetten in de uitleenpost van Elverdinge. "Dat wil echter niet zeggen dat er niets meer mogelijk is in de bib", aldus schepen Eva Ryde (N-VA). Nog tot 26 maart gaat een vaste medewerker van de centrale bib op maandag tussen 16 en 18 uur de bibliotheek openhouden. De kleine bib wordt nog gebruikt door enkele dorpelingen en door leerlingen van de Vrije Bassischool. "We bekijken wat de mogelijkheden nog zijn", aldus de schepen.





"Zo kan misschien iemand van de school een sleutel bijhouden om binnen te kunnen." Een andere oplossing is het systeem met boekenkoffers verder uit te bouwen. Daarbij worden boeken vanuit de bib naar scholen gebracht. Ook een vrijwilliger die het filiaal openhoudt, behoort tot de mogelijkheden. (CMW)