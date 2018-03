Geen stadsapp? 29 maart 2018

Gemeenteraadslid Emmily Talpe (Open Ieper) vroeg op de laatste gemeenteraad in Ieper of de plannen voor een stadsapp nog zullen worden bekeken. "Het schepencollege stelde eerder een communicatie- en actieplan op en daarin was sprake van een stadsapp. Het blijkt nu dat het onderzoek naar die stadsapp is geschrapt. Betekent dit dat de plannen daarvoor definitief zijn geschrapt." Het bestuur zegt eerst te zullen inzetten op Whatsapp voor communicatie naar de burger. "Die app heeft als voordeel dat veel mensen deze al staan hebben op hun smartphone en dus nog meer laagdrempelig is dan een aparte stadsapp", klinkt het. "Hoe een stadsapp daarop een noodzakelijke aanvulling kan zijn, wordt dan ook bijkomend onderzocht naar functionaliteit en naar kostprijs." (CMW)