Geen IKEA in West-Vlaanderen 06 februari 2018

02u44 0

Wie dacht dat het binnen enkele jaren makkelijker winkelen zou zijn dankzij een West-Vlaamse vestiging van IKEA, komt bedrogen uit. Want de Zweedse meubelgigant doekt de plannen voor een vestiging op. Er komt geen IKEA op Ter Biest in Wevelgem, noch aan het terrein van winkelcentrum Ring Shopping of op de bedrijvenparken Evolis en Beneluxpark in Kortrijk. "Het is louter een strategische beslissing", vertelt IKEA-woordvoerster Annelies Nauwelaerts. "We stappen af van het concept van een klassieke, grote winkel door het snel veranderende retaillandschap en consumentengedrag en het stijgende belang van e-commerce. We blijven voor alle duidelijkheid wel in onze acht bestaande winkels in België investeren en denken ook aan andere types van verkooppunten in Antwerpen en West-Vlaanderen. Hoe die verkooppunten er dan precies zullen uitzien, is afwachten. Het is te vroeg om daar nu al meer over te zeggen." (LPS)