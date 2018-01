Geen extra rijverbod voor automobilist 02u48 0

De rechter in Ieper heeft een man uit Boezinge geen zwaardere straf opgelegd, nadat het openbaar ministerie beroep had aangetekend tegen het vonnis in eerste aanleg. K.S. werd daarbij veroordeeld, maar het parket vond de straf te licht. De beklaagde veroorzaakte in Boezinge een ongeval na een paar pintjes op een kaarting. Hij wist dat hij niet mocht rijden, maar omdat het niet ver naar huis was, waagde hij het toch. Iets verder veroorzaakte de man echter een ongeval, met alle gevolgen van dien. "De politierechter hield in zijn vonnis wellicht rekening met het feit dat de echtgenote van mijn cliënt een stomapatiënt is. Die man is de enige in het gezin met een rijbewijs en hij moet voor alles instaan", aldus meester Marc Snick. Een tweede reden waarom de beklaagde hoopte dat de rechter zijn rijbewijs niet zou intrekken, is dat het zoontje van de man wekelijks enkele keren gaat voetballen in Kortrijk. De rechter bevestigde het eerste vonnis, waardoor de automobilist geen extra rijverbod wordt opgelegd. (CMW)